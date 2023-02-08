До штурмових бригад “Гвардія наступу” уже долучилося понад 500 дівчат

До штурмових бригад “Гвардії наступу” через сайт подали заявки 10,5 тисяч осіб, через ЦНАП – 6,5 тисяч.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в ефірі телемарафону у середу, 8 лютого, пише ТСН.

За його словами, середній вік добровольців – 33 роки, а найстаршому – 69 років.

“Ми сьогодні маємо велику кількість патріотично налаштованих людей, які зі зброєю в руках готові захищати країну. Середній вік кандидатів – 33 роки, найстаршому – 69 років. Хлопці 18-22 років, які намагаються вступити в бригади – викликають захоплення. У нас уже зареєструвалося 600 дівчат, вони зможуть працювати і в медичних, і в логістичних підрозділах, і розвідувальних бригадах”, – сказав Ігор Клименко.

Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”. Їхньою частиною можуть стати лише добровольці. Основа нових бригад – офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід. Добровольці можуть самостійно обрати бригаду. Серед них – “Азов”, “Спартан”, “Рубіж”, “Червона Калина”, “Сталевий кордон”, “Кара-Даг”, “Лють” і “Буревій”.

Доєднатися до “Гвардії наступу” можна, подавши анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або ж подати анкету через визначені Центри надання адміністративних послуг.