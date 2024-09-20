Суспільство

До постачання у ЗСУ допустили унікальний всюдихід-амфібію «ТАХА»
20 Вересня 2024 12:34
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авто, зсу, міноборони
Всюдихід-амфібія «ТАХА» / Міноборони

До використання у підрозділах Збройних сил України допустили всюдихід-амфібію «ТАХА», здатний працювати у будь-якій місцевості.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що всюдихід-амфібію розроблений українськими інженерами. «Машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі», – йдеться в повідомленні.

«ТАХА» також долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді — до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби.

У МОУ також повідомили, що цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.


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