У середу, 8 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у X.
«Рада привітати Піта Буттіджеджа в Україні. Наш сьогоднішній меседж чіткий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ», — написала вона.
Рада привітати @SecretaryPete в Україні. Наш сьогоднішній меседж чіткий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ. pic.twitter.com/yWtCrxgc3S— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 8, 2023