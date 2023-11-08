У середу, 8 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у X.

«Рада привітати Піта Буттіджеджа в Україні. Наш сьогоднішній меседж чіткий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ», — написала вона.