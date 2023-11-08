Економіка

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США

8 Листопада 2023 15:13
читать на русском →
сша

У середу, 8 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у X.

«Рада привітати Піта Буттіджеджа в Україні. Наш сьогоднішній меседж чіткий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ», — написала вона.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Листопада 2023 13:59

Єврокомісія рекомендує державам Євросоюзу почати переговори з Україною про вступ до ЄС
8 Листопада 2023 14:54

ДБР розглядає чотири версії загибелі помічника Залужного
8 Листопада 2023 13:17

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів
8 Листопада 2023 12:55

Нардеп Дубінський отримав від НАЗК протокол про корупцію
8 Листопада 2023 11:03

Колишнього начальника “міліції ЛНР” підірвали у власному авто
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки