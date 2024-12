До Києва також приїхав прем’єр-міністр Естонії

9 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал приїхав до Києва, де планує провести зустрічі з українськими лідерами. Під час свого візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

У своєму дописі Міхал наголосив, що підтримка України до її перемоги залишається головним пріоритетом для Естонії, і країна не йтиме на жодні поступки. “Перемога України — це перемога Європи, США та всього демократичного світу”, — підкреслив прем’єр-міністр Естонії.

Arrived in Kyiv this morning to meet with @ZelenskyyUa, @Denys_Shmyhal and @r_stefanchuk.



Supporting Ukraine until victory will remain Estonia’s priority, we will make no concessions.



Ukraine’s victory is a win for Europe, the US and to the whole democratic world. pic.twitter.com/uobyrkUAL8