Політика

До Києва також приїхав прем’єр-міністр Естонії
9 Грудня 2024 11:20
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9 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал приїхав до Києва, де планує провести зустрічі з українськими лідерами. Під час свого візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. 

У своєму дописі Міхал наголосив, що підтримка України до її перемоги залишається головним пріоритетом для Естонії, і країна не йтиме на жодні поступки. “Перемога України — це перемога Європи, США та всього демократичного світу”, — підкреслив прем’єр-міністр Естонії.

Окрім того, 9 грудня до Києва також прибув лідер німецької партії “Християнсько-демократичний союз” (ХДС) та кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц.


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