До Києва прибув кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц

До Києва з неанонсованим візитом приїхав Фрідріх Мерц, кандидат на посаду канцлера Німеччини від “Християнсько-демократичного союзу” (ХДС).

Мерц поділився враженнями від візиту у своєму Twitter, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін погодиться на переговори лише тоді, коли Україна зможе захистити себе. Він також повідомив, що приїхав до Києва, щоб оцінити ситуацію в Україні та з’ясувати, в яких сферах Німеччина може надати допомогу.

За його словами, якщо підтримка України з боку міжнародних партнерів ослабне, війна триватиме довше. Якщо ж ця підтримка буде послідовною, то війна закінчиться швидше. Мерц також зазначив, що очікує на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.