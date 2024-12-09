Політика

До Києва прибув кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц
9 Грудня 2024 10:24
читать на русском →

До Києва з неанонсованим візитом приїхав Фрідріх Мерц, кандидат на посаду канцлера Німеччини від “Християнсько-демократичного союзу” (ХДС).

Мерц поділився враженнями від візиту у своєму Twitter, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін погодиться на переговори лише тоді, коли Україна зможе захистити себе. Він також повідомив, що приїхав до Києва, щоб оцінити ситуацію в Україні та з’ясувати, в яких сферах Німеччина може надати допомогу.

За його словами, якщо підтримка України з боку міжнародних партнерів ослабне, війна триватиме довше. Якщо ж ця підтримка буде послідовною, то війна закінчиться швидше. Мерц також зазначив, що очікує на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Грудня 2024 13:33

Британська розвідка підтвердила ураження ЗРК С-400 “Тріумф” в окупованому Криму
9 Грудня 2024 11:15

Восени 2024 року РФ випустила по Україні вчетверо більше дронів і ракет, ніж за аналогічний період минулого року, – WSJ
9 Грудня 2024 10:24

До Києва прибув кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц
9 Грудня 2024 09:51

Морські дрони СБУ атакували російську авіацію в Керченській бухті (відео)
9 Грудня 2024 09:33

В окупованому Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії, – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки