До Києва прибув кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц

До Києва з неанонсованим візитом приїхав Фрідріх Мерц, кандидат на посаду канцлера Німеччини від “Християнсько-демократичного союзу” (ХДС).

Мерц поділився враженнями від візиту у своєму Twitter, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін погодиться на переговори лише тоді, коли Україна зможе захистити себе. Він також повідомив, що приїхав до Києва, щоб оцінити ситуацію в Україні та з’ясувати, в яких сферах Німеччина може надати допомогу.

За його словами, якщо підтримка України з боку міжнародних партнерів ослабне, війна триватиме довше. Якщо ж ця підтримка буде послідовною, то війна закінчиться швидше. Мерц також зазначив, що очікує на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

„Der Krieg in der #Ukraine muss so schnell wie möglich enden. Nur wenn die Ukraine sich verteidigen kann, wird sich Putin auf Verhandlungen einlassen. Um zu erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und wo wir unterstützen können, bin ich heute nach #Kiew gereist.“ ™ pic.twitter.com/1f8Rvy4hGz