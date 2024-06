До Києва приїхав заступник Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Басс зустрінеться українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити непохитну підтримку США України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії.

Great to welcome @UnderSecStateP back to Kyiv to meet with Government of Ukraine counterparts and other partners to reiterate our unwavering commitment to Ukraine in its fight against Russia's illegal aggression.