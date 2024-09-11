До Києва прибули президент Литви і прем’єрка Латвії

До Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа і прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

Про це високопосадовці повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

«Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Президента Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною. Військова та економічна підтримка України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності», – написав Науседа.

Прем’єрка Латвії оприлюднила відео прибуття на київський вокзал.