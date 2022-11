До Києва прибули глави МЗС сімох європейських країн

До Києва разом прибули з візитом міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.

Спільне фото на тлі потяга “Укрзалізниці” з текстом ідентичного змісту виклали міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

“Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри “дощі” з російських ракет та варварську жорстокість Україна переможе”, – написав він.

We, the Ministers of Foreign Affairs from 🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇴🇸🇪, are in Kyiv today in full solidarity with Ukraine. Despite Russia’s bomb rains and barbaric brutality Ukraine will win! 📷 Mindaugas Mikulėnas @LithuaniaMFA pic.twitter.com/e112fwKRd7