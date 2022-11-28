Політика

До Києва прибули глави МЗС сімох європейських країн

28 Листопада 2022 14:37
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До Києва разом прибули з візитом міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.

Спільне фото на тлі потяга “Укрзалізниці” з текстом ідентичного змісту виклали міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

“Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри “дощі” з російських ракет та варварську жорстокість Україна переможе”, – написав він.

Деталей спільного візиту поки не повідомляють.


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