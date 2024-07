До Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер

До України прибула спеціальна представниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС”, – написала посол.

