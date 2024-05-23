Суспільство

До Києва прибула команда МВФ

23 Травня 2024 10:39
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мвф
Ілюстративне фото / Getty Images

Сьогодні, 23 травня, до Киэва прибула Команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, щоб зустрітись  з представниками влади України та іншими партнерами.

Про це йдеться в пресрелізі МВФ, що є в розпорядженні агентства.

“Дискусіїї фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади”, – йдеться в повідомленні.

Після цих зустрічей, починаючи з 27-го травня, місія МВФ на чолі з її керівником в Україні Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).


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