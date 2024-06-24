До комюніке Саміту миру приєдналася десята африканська країна

До комюніке Глобального саміту миру приєдналася африканська країна Малаві.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

“Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру — це більша сила тиску на росію для припинення цієї злочинної агресії. І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН”, — зазначив Зеленський.

Малаві стала 10 країною Африки, яка підтримала комюніке. Під час самого Саміту миру це зробили Бенін, Гамбія, Гана, Кенія, Ліберія, Руанда, Сомалі, Сурінам, а згодом приєдналася Замбія.

Усього до комюніке приєдналися 88 країн та організацій.