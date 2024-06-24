Політика

До комюніке Саміту миру приєдналася десята африканська країна
24 Червня 2024 20:42
читать на русском →

До комюніке Глобального саміту миру приєдналася африканська країна Малаві.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

“Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру — це більша сила тиску на росію для припинення цієї злочинної агресії. І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН”, — зазначив Зеленський.

Малаві стала 10 країною Африки, яка підтримала комюніке. Під час самого Саміту миру це зробили Бенін, Гамбія, Гана, Кенія, Ліберія, Руанда, Сомалі, Сурінам, а згодом приєдналася Замбія.

Усього до комюніке приєдналися 88 країн та організацій.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Червня 2024 20:14

Зеленський вирішив змінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ
24 Червня 2024 20:48

У ВМС розповіли деталі атаки на російські бази підготовки операторів БпЛА у Єйську
24 Червня 2024 19:42

Кількість боїв на фронті сягнула вже 128, – Генштаб
24 Червня 2024 18:53

Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури через “аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на ЄВІ” 
24 Червня 2024 18:24

Україна уразила понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
усі думки