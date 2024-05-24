Політика

До кінця травня уряд ухвалить питання підвищення тарифів на електрику для населення

24 Травня 2024 14:19
тарифи, світло
Ілюстративне фото з відкритих джерел

До кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Про це сказав міністр на “годині запитань до уряду” у Верховній Раді в п’ятницю, передає “Інтерфакс-Україна“. 

“Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня”, – розповів міністр.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

“Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії”, – зазначив Галущенко.

Як він поінформував, наразі уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

“Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ “НАЕК “Енергоатом” і ПрАТ “Укргідроенерго” – ІФ-У) та з погляду збалансування всього енергоринку”, – доповнив очільник Міненерго.

Він пояснив, що сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями “Енергоатом” та “Укргідроенерго”, які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов’язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів (ПСО).

Кабмін із 1 червня 2023 року встановив єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.


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