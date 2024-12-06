До кінця лютого “Резерв+” запустить е-направлення на ВЛК

Електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) стануть доступними через застосунок “Резерв+” до кінця лютого 2025 року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

“На першому етапі реформи ми впровадимо електронні направлення на ВЛК, які можна буде отримати просто в телефоні, без необхідності відвідувати ТЦК. Це буде реалізовано до кінця лютого”.

Черногоренко також зазначила, що в подальшому військовозобов’язані зможуть обирати будь-який цивільний заклад для проходження медичного огляду.



“Процедуру ВЛК буде розділено на два етапи: медичний огляд у цивільних закладах та адміністративну частину, яку здійснюватиме система Міноборони. Такий підхід зробить процес децентралізованим, автономним, цифровізованим і зручним для військових, а також значно знизить корупційні ризики”.