Суспільство

До Канади прибула перша група українських пілотів, які навчатимуться на F-16
6 Вересня 2024 16:03
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допомога, канада, літаки
Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ / Фото: Офіс президента України

Перша група українських пілотів прибула до Канади, щоб взяти участь у тренуваннях, які підготують їх до польотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер під час спілкування з пресою у рамках засідання Контактної групи “Рамштайн”, передає “Суспільне“.

“Як провідна країна в Коаліції з посилення потенціалу ВПС України, Канада взяла на себе зобов’язання проводити ці навчання протягом наступних п’яти років”, – сказав Блер.

Він додав, що Канада також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським військово-повітряним базам і флоту для посилення їхньої оборони повітряного простору України. Це включає в себе обладнання для технічного обслуговування, захисні снаряди і злітно-посадкові смуги ВПС.

Блер розповів, що підготовка пілота F-16 є дуже тривалим процесом, тому існує цілий ряд тренувань, які необхідно пройти.


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