Суспільство

До Харкова привезли собак та кішок із затоплених районів Херсона (фото)

30 Червня 2023 18:25
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волонтер, собака, кіт

19 собак і 17 кішок залишилися без дому та господарів. Правоохоронці разом з волонтерами та зоозахисниками привезли тварин до Харкова. Їх нагодували та розмістили у тимчасовому притулку, де за ними буде здійснюватися цілодобовий догляд.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Протягом двох днів тварин у Херсоні розшукувала та збирала група харківських волонтерів. Інша група волонтерів разом із зведеними групами поліції займалася роздачею 12 тонн гуманітарної допомоги.

Перед евакуацією усі врятовані тварини були оглянуті ветеринаром, щеплені заздалегідь привезеними вакцинами та чиповані.

Після прибуття до Харкова тварин ще раз оглянув ветеринар. Усі собаки та кішки були нагодовані, напоєні та розміщені у тимчасовому притулку.


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До Харкова привезли собак та кішок із затоплених районів Херсона (фото)
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