До бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора та у співпраці з Міністерством оборони України запобігла розкраданню державних коштів, виділених на придбання артснарядів для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті комплексних заходів до бюджету повернуто майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.

Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора «схеми» – керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів.

Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.