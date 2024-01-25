Економіка

До бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів

25 Січня 2024 14:09
читать на русском →
сбу, бюджет

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора та у співпраці з Міністерством оборони України запобігла розкраданню державних коштів, виділених на придбання артснарядів для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті комплексних заходів до бюджету повернуто майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.

Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора «схеми» – керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів.

Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2024 14:00

У ГУР не виключають, що на борту Іл-76 могли бути і ракети, і люди
25 Січня 2024 14:09

До бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів
25 Січня 2024 13:20

Андрій Шевченко – новий президент Української асоціації футболу
25 Січня 2024 12:13

“Нафтогаз”, “Укрпошта” і “Укртрансбезпека” повідомили про збої в IT-системах
25 Січня 2024 11:51

Падіння Іл-76: Лубінець звернеться до ООН та МКЧХ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки