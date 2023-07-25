До Білорусі прибули вагенрівці з броньованими Щуками

Уже 11-та колона “ПВК Вагнер” прибула до Білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі “Щука”.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт “Беларускі Гаюн” у Telegram.
Повідомляють, що наразі колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев – Чериков).
У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:
- 1 УАЗ-Патріот;
- 1 позашляховик;
- 6 бронеавтомобілів “Щука” (“Чекан”; один із причепом);
- 11 сідельних автопоїздів (фур);
- 6 сідельних тягачів (на напівпричепах – 6 екскаваторів і 1 ГАЗель);
- 2 Урали-4320 (тент);
- 2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).
БГ зазначає, що бронеавтомобілі “Щука” є відмітним транспортним засобом “ПВК Вагнер”. Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.
За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:
- кордон РФ/РБ – траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) – траса М5 – польовий табір у селі Ціль.
- кордон РФ/РБ – траса Р43 (через Кричев, Чериков) – траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов – Бобруйськ) – траса М5 – польовий табір у селі Ціль.