До Білорусі прибули ешелони російських військових

Ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь.

За словами Міноборони Білорусі, окупантів у Білорусі “радо зустріли з хлібом і сіллю”.

Там заявляють, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито “в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави”. Самі ж російські солдати радо допоможуть “братньому народу” і готові виконувати будь-які завдання командування.