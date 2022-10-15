Політика

До Білорусі прибули ешелони російських військових

15 Жовтня 2022 14:59
17
білорусь

Ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь.

За словами Міноборони Білорусі, окупантів у Білорусі “радо зустріли з хлібом і сіллю”.

Там заявляють, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито “в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави”. Самі ж російські солдати радо допоможуть “братньому народу” і готові виконувати будь-які завдання командування.


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