Політика

До березня ЄС доставить 520 тисяч артилерійських снарядів — президентка ЄК

1 Лютого 2024 18:09
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зброя, Євросоюз
Урсула фон дер Ляєн / Фото: AP

Європейська оборонна промисловість вже збільшила свої виробничі потужності і до березня Європейський союз доставить 520 тисяч артилерійських снарядів.

Про це на пресконференції сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Європейська оборонна промисловість вже збільшила свої виробничі потужності на 40%. І ця цифра продовжує зростати. Понад 80 європейських виробників відгукнулися на наш заклик”, — сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, контракти на постачання будуть підписані протягом кількох тижнів.

“І ми працюємо з країнами-членами над тим, щоб доставити ці боєприпаси в Україну — чи то з національних запасів, чи то через перенаправлення інших замовлень, чи то за рахунок нових замовлень, як я щойно описала. До березня ми доставимо 520 000 артилерійських снарядів, а до кінця цього року ми більш ніж подвоїмо цю кількість”, — сказала президентка ЄК.

Вона також зазначила, що станом на середину лютого країни ЄС підготували 40 500 українських солдатів.

Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка має збільшуватись, і це було предметом сьогоднішньої дискусії.

“Насправді, російське вторгнення також стало тривожним дзвінком для всього Європейського Союзу. Тому, продовжуючи підтримувати Україну, ми також повинні зміцнювати наш власний військовий потенціал. Ми працюємо над тим, щоб вивести нашу оборонну промисловість на новий рівень”, — сказала вона.

За словами президентки ЄК, Комісія незабаром представить нову оборонно-промислову стратегію.

“Вона запровадить сильніший європейський вимір у нашій оборонній промисловості. Від планування до закупівель буде забезпечено більшу узгодженість і координацію на рівні ЄС. За допомогою цієї стратегії ми прагнемо перейти від реагування на надзвичайні ситуації до готовності до оборони”, — сказала фон дер Ляєн.


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