До берегів Одеської області дістався мазут із затонулих російських танкерів

До берегів Одеської області дістався мазут із затонулих у Керченській протоці російських танкерів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповів співробітник Національного природного парку “Тузлівські лимани”, еколог Іван Русєв.

“Ось і до наших одеських берегів дісталася страшна мазутна беда Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні “Катранка” біля Дунайського біосферного заповідника і Національний природний парк “Тузлівські лимани” штормом винесло мазут, який вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці. Я писав, що наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що тисячі тон мазуту, який вилився у море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття”, – зазначив еколог.

Мазут на березі в Одеській області / Фото: facebook / Ivan Rusev

Вранці, 15 грудня 2024 року, поряд з Керченською протокою почали тонути два російські кораблі “Волгонефть 212” та “Волгонефть 239”. На борту одного судна перебувало 13 членів екіпажу, на борту іншого — 14.

Аварія призвела до витоку більше 4 тисяч тонн мазуту в море. Greenpeace стверджує, що це може мати серйозні наслідки для екології.