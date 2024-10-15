До 90% українських військовополонених піддавалися тортурам чи сексуальному насильству, – Костін

Українські військовополонені, які потрапили до полону РФ зазнають тортур та сексуального насильства.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін на заході, організованому Центром європейської політики в Брюсселі, передає “Радіо Свобода“.

Ці дані вдалося зібрати під час розслідування воєнних злочинів, уточнив генпрокурор.

“Окрім того, що це воєнний злочин, це довготривала травма з низкою негативних побічних ефектів… Росія просто має на меті колективне покарання українських військовополонених лише за їхнє членство в українських Збройних Силах. За те, що захищають українську землю і нашу свободу”, – сказав Костін.

Він додав, що з подібним поводженням стикаються й цивільні, які потрапляють у полон РФ.

“У нас понад 4000 кримінальних проваджень за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі цивільних осіб. Такі місця продовжують існувати на окупованих територіях як зразок політики переслідування, спланованої та впровадженої Росією проти українців з єдиною метою знищити українську ідентичність”, – наголосив генпрокурор.

Слідство встановило 421 підозрюваного у жорстокому поводженні з полоненими, звинувачення висунули 307 особам, резюмував Костін.