Кримінал

До 7 років можуть отримати організатори оргій у Києві – Нєбитов

2 Лютого 2023 11:04
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До 7 років в’язниці можуть отримати організатори п’яних вечірок у столиці, які знущались і принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Він нагадав, що учора слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ та прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Телеграм-каналі та Інстаграм.

В ході обшуків у зловмисників вилучили речі для створення порноконтенту, мобільні телефони, готівку.

Двох організаторів безчинства затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обом вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.

Санкція цієї статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Слідчі і прокурори Київської області звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Києві кілька хлопців із Івано-Франківська накачували дівчат наркотиками, після чого ґвалтували їх та знімали все на відео. Пізніше організатор вечірок Андрій із Івано-Франківська заявив, що «задоволений популярністю».

У його соцмережах, як і раніше, знаходяться фото та відео з вечірок та спілкування з дівчатами. А він заявляє, що робив це, щоби зібрати донати для ЗСУ.

Увечері на ситуацію відреагував президент. Він згадав про київський скандал із знущанням над дівчатами на вечірках, подякувавши поліції за швидке реагування.


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