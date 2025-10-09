До 217 збільшилася кількість боїв на фронті: Генштаб назвав три найважчі напрямки

Розпочалася 1324 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 8 по 9 жовтня зафіксовано 217 боїв по всій лінії фронту. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 58 атак окупантів, Новопавлівському 40, на Південно-Слобожанському – 34.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама

Реклама

Окупанти завдавали авіаударів по районах населених пунктів:

Білогір’я, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Григорівка Запорізької області;

Придніпровське, Вірівка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіабомби та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Слов’янський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку противник десять разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки.

Краматорський, Костянтинівський та Покровський напрямки

Минулої доби на Краматорському напрямку окупанти не проводили наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 58 атак агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.

Олександрівський, Гуляйпільський, Оріхівський та інші напрямки

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.