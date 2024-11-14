Політика

Дмитрук після втечі з України дав інтерв’ю російським пропагандистам
14 Листопада 2024 09:49
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зрада, слуга народу
Артем Дмитрук / Фото: УНІАН

Народний депутат України Артем Дмитрук, якого було оголошено в міжнародний розшук, дав інтерв’ю російському пропагандистському каналу RT.

У своєму виступі він заявив про нібито спроби замаху на нього, викрадення і катування в підвалах СБУ.

Депутат звинуватив українську владу в “геноциді українського народу”, стверджуючи, що Зеленський “намагався узурпувати владу, сконцентрувати її в своїх руках і усунути опозицію”.

24 серпня Артем Дмитрук незаконно виїхав до Молдови. Вже після цього, 25 серпня, йому було оголошено підозру та оголошено у міжнародний розшук.

За інформацією слідства, перебуваючи в Одесі, підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу. Народний депутат навмисно завдав правоохоронцю тілесних ушкоджень та намагався заволодіти його зброєю.


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