Економіка

Для військових товарів відкриють усі пункти пропуску державного кордону
2 Серпня 2024 16:45
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кордон
Ілюстративне фото / ДПСУ

Уряд прийняв рішення про відкриття для військових товарів усіх пунктів пропуску державного кордону України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

“Постановою передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану, а саме: безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, у тому числі, що надходять від держав-партнерів”, – йдеться у повідомленні.

Також завдяки прийнятим змінам підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть:

  • уникати ускладнень внаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних з блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України;
  • оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.

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