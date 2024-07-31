Для служби в армії звільнились більше 13% від усіх в’язнів в Україні 

Щонайменше 3611 засуджених підписали контракт із ЗСУ.

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“Аналіз судового реєстру показує, що за три місяці такою можливістю (звільнення в обмін на військову службу – ред.) уже скористались 3611 засуджених. Це більше 13% від загальної кількості в’язнів в українських колоніях (за даними Мін’юсту, станом на 15 травня в українських колоніях і тюрмах перебували 27471 засуджених). Загалом уряд розраховує на мобілізацію не менше 4 тис. засуджених, раніше заявляв міністр юстиції Денис Малюська. Це фактично повноцінна окрема бригада ЗСУ”.

У виданні вказують, що найбільше бажаючих служити у ЗСУ було в останні два тижні травня, коли закон лише вступив у силу.

“Якщо аналізувати характер злочинів, вчинених уже колишніми в’язнями, то абсолютна більшість з них були засуджені за крадіжки, грабежі, розбої чи тяжкі тілесні ушкодження – у тому числі і такі, що спричинили смерть потерпілого. Майже усі вони служитимуть виключно на стрілецьких посадах. Судячи з судових ухвал, лише кілька звільнених служитимуть санітарами, кухарями чи водіями”, – йдеться у тексті.