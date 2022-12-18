Харків

Для потреб Харківської області передають 16 генераторів

18 Грудня 2022 14:57
45
допомога, харків, генератори

На Харківщину вже надійшла перша партія з 8 генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Наступні 8 генераторів мають передати протягом тижня, повідомляють у ХОВА.

Як наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов, допомога від Червоного Хреста є вкрай важливою, оскільки ці генератори допоможуть підтримати критичну інфраструктуру області.

«Ми отримали чергову партію потужних генераторів на 150 кВт. Після обстрілів нам необхідно відновлювати електропостачання і саме така техніка сьогодні потрібна. Зараз значна партія буде спрямована саме на громади, зокрема на деокуповані території», – сказав очільник області.

Заступник голови субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста Ашот Астабацян нагадав, що наприкінці листопада вже передавали 10 генераторів.

«Раніше Міжнарожний Комітет Червоного Хреста донував 10 генераторів. Зараз до цих генераторів також передали 10 причепів для мобільності приладів. Хотілося б відзначити, що генератори – це лише одна частина нашої роботи. Ми плідно співпрацюємо з обласною адміністрацією в інших важливих сферах, пов’язаних з гуманітарною допомогою», – розповів Ашот Астабацян.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Грудня 2022 20:04
25

Мессі виграв свій “матч життя”: Аргентина – чемпіон світу
18 Грудня 2022 19:23
25

Росія перекинула до Білорусі ще пів сотні “Уралів”
18 Грудня 2022 18:51
62

Росіяни можуть готувати пастку для ЗСУ на Херсонщині
18 Грудня 2022 16:17
40

Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її швидкого кінця
18 Грудня 2022 13:53
57

Майже 600 окупантів і два танки: нові втрати ворога за добу
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
усі думки