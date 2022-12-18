Для потреб Харківської області передають 16 генераторів

На Харківщину вже надійшла перша партія з 8 генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Наступні 8 генераторів мають передати протягом тижня, повідомляють у ХОВА.

Як наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов, допомога від Червоного Хреста є вкрай важливою, оскільки ці генератори допоможуть підтримати критичну інфраструктуру області.

«Ми отримали чергову партію потужних генераторів на 150 кВт. Після обстрілів нам необхідно відновлювати електропостачання і саме така техніка сьогодні потрібна. Зараз значна партія буде спрямована саме на громади, зокрема на деокуповані території», – сказав очільник області.

Заступник голови субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста Ашот Астабацян нагадав, що наприкінці листопада вже передавали 10 генераторів.

«Раніше Міжнарожний Комітет Червоного Хреста донував 10 генераторів. Зараз до цих генераторів також передали 10 причепів для мобільності приладів. Хотілося б відзначити, що генератори – це лише одна частина нашої роботи. Ми плідно співпрацюємо з обласною адміністрацією в інших важливих сферах, пов’язаних з гуманітарною допомогою», – розповів Ашот Астабацян.