Для Херсона вже закупили 8 машин швидкої допомоги

Російські військові вкрали з Херсона не тільки пралки та єнота. Після деокупації Херсонська «екстренка» не дорахувалася карет «швидкої», частина яких була вивезена або знищена ворогом.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

В рамках чергової закупівлі було придбано 8 сучасних машин «швидкої» класу В, які вже направлені у регіон.

“На відміну від рашистів, для нас найголовніше — дбати про здоровʼя людей, тому першочергово ми подбали про те, щоб екстрена медична допомога могла швидко прибути до пацієнтів та врятувати їхні життя”, – повідомляють у МОЗі.

Як раніше повідомляв міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, роботу «екстренки» вже повністю відновлено у Миколаївській області, а у Херсоні запрацювали “шляхи пацієнта” і здійснюється доставлення гуманітарної медичної допомоги.