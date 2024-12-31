Дія запустив анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників

Портал Дія запровадив нову онлайн-послугу, яка дозволяє керівникам підприємств та уповноваженим особам скасовувати бронювання військовозобов’язаних співробітників.
Про це повідомляє пресслужба Дії.
Нова функція особливо актуальна для компаній, які досягли максимального ліміту заброньованих працівників і потребують перерозподілу відстрочок.
Як анулювати бронювання:
- Увійти на портал за допомогою електронного підпису юридичної особи
- Заповнити заяву з інформацією про працівників для розбронювання
- Перевірити та підписати документ електронним підписом
- Протягом доби отримати результат через email та особистий кабінет
Важливі обмеження:
- Подати заяву на анулювання можна лише один раз на 30 днів
- У разі втрати підприємством статусу критичності всі бронювання скасовуються автоматично