Суспільство

Дія запустив анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників
31 Грудня 2024 10:42
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дія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Портал Дія запровадив нову онлайн-послугу, яка дозволяє керівникам підприємств та уповноваженим особам скасовувати бронювання військовозобов’язаних співробітників.

Про це повідомляє пресслужба Дії.

Нова функція особливо актуальна для компаній, які досягли максимального ліміту заброньованих працівників і потребують перерозподілу відстрочок.

Як анулювати бронювання:

  1. Увійти на портал за допомогою електронного підпису юридичної особи
  2. Заповнити заяву з інформацією про працівників для розбронювання
  3. Перевірити та підписати документ електронним підписом
  4. Протягом доби отримати результат через email та особистий кабінет

Важливі обмеження:

  • Подати заяву на анулювання можна лише один раз на 30 днів
  • У разі втрати підприємством статусу критичності всі бронювання скасовуються автоматично

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