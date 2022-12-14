“Дія” генерує СOVID-сертифікат про четверту дозу, – нагадали в Мінцифрі

СOVID-сертифікат про другу бустерну дозу можна отримати в застосунку Дія.

За майже рік повномасштабної війни новини про СOVID-19 відійшли на другий план, проте вірус досі існує, а люди продовжують хворіти.

Якщо ви отримали 4-ту дозу вакцини, то генеруйте сертифікат у застосунку Дія, – радять у Мінцифрі.

“Усе, як раніше. Щоб згенерувати сертифікат:

зайдіть у застосунок Дія

натисніть Послуги → СOVID-сертифікати

виберіть, який саме сертифікат вам потрібен та натисніть «Отримати»

поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.