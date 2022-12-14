“Дія” генерує СOVID-сертифікат про четверту дозу, – нагадали в Мінцифрі

СOVID-сертифікат про другу бустерну дозу можна отримати в застосунку Дія.
За майже рік повномасштабної війни новини про СOVID-19 відійшли на другий план, проте вірус досі існує, а люди продовжують хворіти.
Якщо ви отримали 4-ту дозу вакцини, то генеруйте сертифікат у застосунку Дія, – радять у Мінцифрі.
“Усе, як раніше. Щоб згенерувати сертифікат:
- зайдіть у застосунок Дія
- натисніть Послуги → СOVID-сертифікати
- виберіть, який саме сертифікат вам потрібен та натисніть «Отримати»
- поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.
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