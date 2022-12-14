Техно

“Дія” генерує СOVID-сертифікат про четверту дозу, – нагадали в Мінцифрі

14 Грудня 2022 15:27
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дія, ковід

СOVID-сертифікат про другу бустерну дозу можна отримати в застосунку Дія.

За майже рік повномасштабної війни новини про СOVID-19 відійшли на другий план, проте вірус досі існує, а люди продовжують хворіти.

Якщо ви отримали 4-ту дозу вакцини, то генеруйте сертифікат у застосунку Дія, – радять у Мінцифрі.

“Усе, як раніше. Щоб згенерувати сертифікат:

  • зайдіть у застосунок Дія
  • натисніть Послуги → СOVID-сертифікати
  • виберіть, який саме сертифікат вам потрібен та натисніть «Отримати»
  • поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

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