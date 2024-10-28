Суспільство

Діденко попередила про різке похолодання
28 Жовтня 2024 14:24
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Осінь у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Завтра 29-го жовтня дощі можливі в західних областях, а переважна більшість території України – суха погода, хіба що з туманами.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Протягом дня у вівторок очікується +10+16 градусів, хіба що на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди +9+11 градусів.

У Києві 29-го жовтня без опадів. Вночі +6+8 градусів, вдень +11+13 градусів”, – йдеться у повідомленні.

Відчутне похолодання, за словами Діденко, прийде з 2-3-го листопада, із найближчих суботи-неділі.


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