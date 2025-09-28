Ді Венс зробив кілька гучних заяв щодо України і росії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуться обговорення про задоволення запиту України і надання їй ракет Tomahawk.

Про це він заявив в інтерв’ю у програмі ‘Fox News Sunday‘.

У відповідь на запитання журналістки щодо поставки Україні ракет Tomahawk Венс сказав, що «це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп».

Він додав, що Трамп «робитиме те, що відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів Америки. Це рушійна сила його рішень у галузі зовнішньої та оборонної політики».

Венс відмітив, що про своє рішення оголосить сам президент і додав, що «саме в цю хвилину ми обговорюємо це питання».

Він також заявив, що в останні тижні російська сторона відмовлялась від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх – за участю американців.

Венс прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа, в яких він критично оцінив стан Росії та припустив, що Україна здатна повернути окуповані російськими військами території.

За його словами, такі заяви викликані “зміною реальності на місцях”, де Росія втрачає значну кількість людей і не має суттєвих територіальних здобутків.

“Ми залишаємося відданими миру, але для цього потрібне бажання обох сторін. І, на жаль, за останні кілька тижнів ми бачили, що росіяни відмовляються брати участь у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями”, – сказав віцепрезидент США.

“Вони відмовляються брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент або інший член адміністрації міг би сісти за стіл переговорів з росіянами та українцями”, – додав він.

Венс закликав росію “прокинутися і прийняти реальність”, у якій вони втрачають багато людей і “не мають чого показати натомість”.

“Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної, якщо взагалі якоїсь, військової переваги на місці? Я сподіваюся, що відповідь – не так багато, але, безумовно, наша позиція полягає в тому, що ми будемо продовжувати працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті прокинутись і побачать реальність на місці”, – сказав він.