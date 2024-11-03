Економіка

Деякі українці наступного року можуть залишитись без пенсійних виплат
3 Листопада 2024 15:00
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пенсія
Ілюстративне фото / Фото dpa

Кабінет міністрів планує оптимізувати використання бюджетних коштів. Ці заходи можуть торкнутися і пенсійних виплат, пише профільне видання “На пенсії”.

Як зазначається, стаття 41 проєкту державного бюджету України на 2025 рік, який уряд подав на розгляд Верховній Раді, пропонує зупинити виплату пенсій двом категоріям одержувачів.

Пенсії можуть “заморозити” людям:

  • які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, якщо на їхніх банківських рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;
  • які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо пенсіонери своєчасно не пройшли обов’язкову ідентифікацію.

Якщо Рада затвердить цей законопроєкт, зазначеним категоріям пенсіонерів виплати більше не нараховуватимуть. Щоб відновити виплати, необхідно буде звернутися з відповідною заявою до регіонального управління Пенсійного фонду.


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