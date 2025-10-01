Дев’ятеро загиблих, серед них дитина: рятувальники майже добу ліквідовують наслідки негоди в Одесі

Майже добу рятувальники ДСНС працюють над подоланням наслідків сильної негоди в Одесі та Одеському районі. Станом на ранок відомо про дев’ять загиблих, серед яких одна дитина.

Дев’ятеро загиблих через негоду в Одесі: серед них дитина / Фото: ДСНС

Упродовж ночі підрозділи ДСНС евакуйовували людей з підтоплених будинків та автомобілів, відкачували воду та проводили пошукові роботи. Зниклу дівчину вдалося знайти сьогодні о сьомій ранку, на місці пошуку працював психолог служби.

Загалом врятовано 362 людини, евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучалися 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.

У ДСНС наголошують, що роботи на місцях події тривають.