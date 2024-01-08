Десятки населених пунктів Молдови залишились без світла, не працюють школи через погодні умови

Через снігопад та сильний вітер у Молдові майже 60 населених пунктів частково залишились без електропостачання, робота шкіл та держустанов призупинена.

Про це повідомляє NewsMaker.

За даними молдовських постачальників електроенергії, внаслідок мокрого снігу та вітру 57 населених пунктів у семи районах країни частково знеструмлені. У Молдові діє помаранчеве попередження через погані погодні умови.

Наразі усі національні, регіональні та місцеві траси Молдови функціонують у штатному режимі, а до розчищення доріг залучені понад 700 співробітників. Зазначається, що місцями наявний густий туман, а дороги мокрі, подекуди із ожеледицею та снігом.

У Кишиневі через сніг ускладнено рух громадського транспорту. Комісія із надзвичайних ситуацій молдовської столиці постановила зупинити рух громадського транспорту в Кишиневі до 16:00 за місцевим часом.

Окрім цього, комісія наказала подовжити термін канікул у навчальних закладах до четверга. Також на засіданні було вирішено призупинити роботу держустанов, за винятком служб, які займаються прибиранням снігу та льоду, а також співробітників галузі охорони здоров’я та рятувальників.