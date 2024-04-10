Десятки американських митців звернулися до Конгресу США із закликом допомогти Україні

Низка американських митців, активістів та науковців закликають Конгрес ухвалити фінансування допомоги Україні.

Звернення до законодавців підписали 36 діячів, серед яких історик Тімоті Снайдер, актори Шон Пенн, Барбра Стрейзанд, група Imagine Dragons та астронавт Скотт Келлі, передає CNN.

“Українці борються за своє існування. На окупованих територіях Росія катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На території, до якої може дотягнутися зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню та рятувальниках. Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам’ятники Голокосту. Російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам”, — йдеться у зверненні.

У документі зазначається, що російські лідери відкрито кажуть, що їхня мета – знищення української держави та знищення українців як народу.

“Російські пропагандисти чи не щодня погрожують геноцидом. Прямо зараз Росія використовує ракети та бомби, щоб знищити старовинне та прекрасне місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей, так само як знищила Маріуполь, Алеппо та Грозний”, — зазначають підписанти.

За їхніми словами, українці борються також і за “нашу безпеку і свободу кожного” і опираючись російській диктатурі, вони показують, що демократія може захистити себе.

“Захищаючи свої кордони, вони захищають міжнародний порядок і стримують хаос. Воюючи з РФ наодинці, вони захищають Європу. Показуючи, наскільки важкими є наступальні операції, українці роблять війну Китаю в Тихому океані менш імовірною. Ведучи звичайну війну проти ядерної держави, вони роблять розповсюдження ядерної зброї та ядерну війну менш імовірними”, — йдеться у зверненні.

У зверненні зазначається, що США підводять українців. За словами активістів, минуло 474 дні відтоді, як Конгрес ухвалив закон на підтримку України, а це більша частина часу з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

“За час нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вона готує новий наступ, випробовує Україну по всьому фронту і незаконно використовує хімічну зброю, щоб вибити українських солдатів з окопів. Якщо Росія прорветься, це буде наша провина. І тоді ми зрозуміємо, що ми втратили. Все, що Україна робить для нас, може бути зведено нанівець”, — йдеться у документі.

Активісти наголошують — якщо Україна зазнає поразки, світ стане набагато небезпечнішим.