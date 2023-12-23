Десять волонтерів з Херсону втекли за кордон

Представники волонтерських організацій “Єдина Україна” та “Аджалик” отримали дозволи на виїзд за кордон через систему “Шлях”. В результаті вони вирішили не повертатися до України.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він пояснив, що інколи за словом “допомога” так звані благодійники приховують свої корисливі цілі.

“На превеликий жаль, не всі, хто називає себе благодійниками, такими є насправді. Мною були видані розпорядження про дозвіл на перетин кордону для представників організацій “Єдина Україна” та “Аджалик”. Вони виїхали за межі країни і привезли обіцяну гуманітарну допомогу, зробили фото, відзвітували”.

Проте, після того, як волонтери вирішили перетнути кордон другий раз, назад вони вже не повернулися.

“Йдеться про 10 осіб. Нині розпорядження про їхній виїзд скасовані. Також звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити факт незаконного перетину державного кодону. Співпрацюємо, аби притягнути їх до відповідальності. Ці недоорганізації більше не отримають погодження на виїзд за кордон”, – додав він.