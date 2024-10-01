Десантники показали відбиття великого ворожого штурму на Курахівському напрямку

Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили масовану російську атаку на Курахівському напрямку.

Як розповіли у бригаді, ворог намагався прорвати українську оборону застосувавши 19 одиниць бронетехніки.

Для прориву оборони 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині окупанти кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків.

Колони окупантів одразу наштовхнулись на потужний опір десантників 79-ки.

Завдяки злагодженій бойовій роботі наших підрозділів вдалось знищити 4 танки та 2 бронемашини з окупантами.

23 окупанти у цій атаці загинули. Ще стільки ж — поранені.

Зазнавши відчутних втрат, вціліла ворожа техніка почала тиснути на “задню” — полювання за нею влаштували наші пілоти ударних дронів.