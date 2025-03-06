Політика

Держсекретар Рубіо назвав війну в Україні “проксі-війною” між РФ і США
6 Березня 2025 09:38
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Державний секретар США Марко Рубіо / Фото: REUTERS
Державний секретар США Марко Рубіо / Фото: REUTERS

США, які допомагають Україні, ведуть “проксі-війну” з Росією, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.

“Було абсолютно зрозуміло від самого початку, що президент Трамп розглядає це як затяжний, тупиковий конфлікт. І чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – США, які допомагають Україні, і Росією – і їй потрібно покласти край”, – сказав Рубіо, відповідаючи на запитання журналіста щодо своїх думок з приводу сварки Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Рубіо додав, що “ні в кого немає жодних ідей або планів”, як покласти край війні.

“Усе, що президент (Трамп) намагається зробити тут – це з’ясувати, чи є шлях до миру. Ми повинні взаємодіяти з обома сторонами, росіянами та українцями”, – сказав Рубіо.


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