Держдеп вніс у стоп-лист “м’ясника з Бучі”

Держдепартамент вніс до спеціального списку полковника ЗС Росії Азатбека Омурбекова – за причетність до вбивств мирних жителів у Бучі та Андріївці та єфрейтора ЗС Росії Данила Фролкіна – за позасудове вбивство беззбройного українського мирного мешканця в українській Андріївці.

Держдепартамент повідомив про запровадження обмежень проти «полковника збройних сил РФ Азатбека Омурбекова, відомого також як «м’ясник із Бучі», за причетність до грубих порушень прав людини, а саме до вбивств беззбройних українських мирних жителів у Андріївці».

«Полковник Омурбеков був командиром 64-ї російської окремої мотострілецької бригади, коли російські війська контролювали українське селище Андріївка. Пізніше Омурбеков командував цією ж бригадою у Бучі, де, як установив Держдепартамент, вони вбивали, били, розчленовували, спалювали мирних жителів», – йдеться у заяві Держдепартаменту.

Омурбеков, Фролкін та члени їхніх сімей позбавлені права на в’їзд до США.

«Повідомлення про причетність Омурбекова і Фролкіна до грубих порушень прав людини, підтверджені НКО та незалежними розслідуваннями, серйозні і заслуговують на довіру. США підтверджують свою прихильність до захисту прав людини, визнаючи несправедливість, з якою стикаються жертви, і сприяючи притягненню до відповідальності тих, хто порушує права людини», – йдеться у заяві Держдепартаменту.

У Міноброні Росії називали кадри з Бучі із десятками тіл загиблих мирних жителів у березні минулого року «провокацією». За даними Держдепартаменту, полковника Омурбекова підвищили.

Місто Буча стало одним із перших місць зіткнень між українськими військами та російським спецназом після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Російські сили контролювали Бучу з 5 до 31 березня. Після того, як 1 квітня Україна звільнила Бучу, місто відвідали іноземні журналісти, а міжнародні інформаційні агенції почали публікувати шокуючі фото та відеодокази вбивств мирних мешканців.

У ході слідчих дій на вулицях Бучі та у дворах житлових будинків було виявлено тіла понад 30 осіб у цивільному одязі. Ще 67 тіл були ексгумовані з братської могили біля міського храму «Андрія Первозванного та Усіх Святих».

Судово-медична експертиза української поліції встановила, що 40 жертв були цивільними особами, а кілька десятків людей померли внаслідок вогнепальних поранень голови та тіла.

Організація Human Rights Watch провела розслідування та підтвердила звинувачення на адресу російської армії: «Дослідники [HRW], які працювали в Бучі з 4 по 10 квітня, через кілька днів після виведення російських військ з цього району, виявили купу доказів страт без суду та слідства, інших незаконних вбивств, зникнень людей, зґвалтувань і тортур, які можуть бути військовими злочинами і потенційно злочинами проти людства».

Станом на 31 жовтня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини в результаті перевірки групи фахівців із понад ста осіб задокументувало, що під час російської окупації в Бучі було вбито 73 цивільні особи. УВКПЛ повідомило, що багато місцевих жителів було застрелено просто за те, що опинилися на вулиці.