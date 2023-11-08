Політика

Держдеп прокоментував слова президента України про вибори

8 Листопада 2023 09:01
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вибори, україна

Державний департамент США з розумінням ставиться до слів президента України Володимира Зеленського про те, що війна – не кращий час для проведення виборів.

Як пише “Європейська правда”, про це заявив представник Держдепу Ведант Патель.

“Я думаю, що важливо пам’ятати, що Україна опинилася в такому становищі, тому що Росія продовжує вести свою повномасштабну незаконну війну проти України. Україна та її народ борються за виживання”, – заявив він.

Патель також нагадав, що майже 20 відсотків території України окуповані, а десятки мільйонів українськиї громадян є переміщеними особами, багато з яких опинилися за межами країни як біженці.

“Росія продовжує щоденні обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні. Ми також чітко заявили нашим українським партнерам про наше зобов’язання підтримувати не лише Україну в її боротьбі, але й підтримувати обережний і конституційний підхід до збереження демократії у воєнний час”, – зазначив Патель.


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