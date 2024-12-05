Державного забудовника “Укрбуд” виставляють на аукціон

Аукціонна комісія Фонду державного майна встановила стартову ціну приватизації 100% акцій Державної акціонерної компанії “Будівельна компанія “Укрбуд” на рівні 262,65 мільйона гривень.

“Укрбуд” — це будівельна компанія, що займається проєктуванням об’єктів промислового та цивільного призначення, а також виконує будівельно-монтажні роботи та підготовку робітничих кадрів для будівельної галузі. До складу компанії входить 10 дочірніх підприємств, включаючи проєктні інститути та навчально-курсові комбінати.

Останніми роками компанія перебувала в законсервованому стані, займаючись лише здаванням нерухомості в оренду. Однак наприкінці 2023 року “Укрбуд” оголосив про плани відновити свою діяльність під новим брендом.