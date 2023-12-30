Політика

Державні ЗМІ РФ повідомляють про 10 загиблих у Білгороді

30 Грудня 2023 16:16
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білгород

У Білгороді після невдалої роботи ППО загинули дев’ять дорослих та одна дитина, ще 45 людей постраждали, з них чотири дитини, повідомляє МНС РФ.

“У Білгороді… загинули дев’ять дорослих та одна дитина. Постраждало 45 осіб, з них – чотири дитини. Подальша інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні МНС РФ у Telegram-каналі.

Центр Білгорода вдень 30 грудня потрапив під обстріл. За словами очевидців, обстріл став «одним із найсильніших» з початку війни.

Як розповів виданню «7×7» мешканець міста, МНС розіслало повідомлення про обстріл із закликом перекрити газ і воду, взяти речі першої необхідності та спуститися в укриття вже після того, як він розпочався. Також з’ясувалося, що багато укриттів опечатано та закрито на ключ, і городяни не змогли туди потрапити.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах назвали атаку відповіддю на обстріл міст України. «РБК-Україна» з посиланням пише, що удару по Бєлгороду завдали «сили безпеки та оборони» України; співрозмовник видання назвав це «спільними заходами, які стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців». «Суспільне» також пише, що це була відповідь на атаки на міста України; джерела видання наголосили, що удари завдавалися «по військових об’єктах» Білгорода. «Поразка громадянської інфраструктури, яку ми спостерігаємо в Білгороді, є наслідком непрофесійних дій російської протиповітряної оборони, а також навмисних та спланованих провокацій», — сказав, у свою чергу, джерело «Української правди».


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Державні ЗМІ РФ повідомляють про 10 загиблих у Білгороді
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