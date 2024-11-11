Суспільство

Державні нагороди отримали ще 857 військових
11 Листопада 2024 17:31
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зеленський, нагорода
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України нагородив державними нагородами 857 захисників України, 472 із них – посмертно.

Відповідні укази №759/2024 та 760/2024 оприлюднені на сайті глави держави.

Воїни отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя».

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.


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