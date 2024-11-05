Економіка

Держава запровадить масштабну програму зимової підтримки українців – Шмигаль
5 Листопада 2024 13:25
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Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабінет міністрів України

Кабмін впроваджує програму зимової підтримки громадян. Одним з ключових елементів програми є субсидії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він заявив, що 2,8 млн сімей отримають житлові субсидії та пільги. 

“Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби”, – наголосив Шмигаль.

Крім того, спрощено порядок призначення житлово-комунальних пільг для військових, а з середини січня 2025 року для переселенців запустять програму субсидій на орендоване житло. Цією пільгою можуть скористатись українці, які витрачають на оренду понад 30% своїх доходів.

Також, цієї зими близько 500 тис. домогосподарств отримають до 21 тисячі гривень на купівлю твердого палива.


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