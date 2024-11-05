Кабмін впроваджує програму зимової підтримки громадян. Одним з ключових елементів програми є субсидії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він заявив, що 2,8 млн сімей отримають житлові субсидії та пільги.

“Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби”, – наголосив Шмигаль.

Крім того, спрощено порядок призначення житлово-комунальних пільг для військових, а з середини січня 2025 року для переселенців запустять програму субсидій на орендоване житло. Цією пільгою можуть скористатись українці, які витрачають на оренду понад 30% своїх доходів.

Також, цієї зими близько 500 тис. домогосподарств отримають до 21 тисячі гривень на купівлю твердого палива.