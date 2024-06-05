Деревину для фортифікацій купуватимуть через Prozorro

Закупівля деревини для будівництва фортифікаційних споруд буде відбуватися через електронний каталог Prozorro Market.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

“Державна установа “Професійні закупівлі”, яка адмініструє Prozorro Market у частині товарів широкого вжитку, вже підготувала інструмент для проведення закупівель. Зокрема, було додано понад 180 специфікацій для закупівлі круглих лісоматеріалів, без яких неможливо побудувати фортифікаційні укріплення”, – йдеться у повідомленні.

Завдяки Prozorro Market військові частини зможуть отримувати найкращі ціни та економити кошти, купуючи деревину напряму у держпідприємства “Ліси України”. 63 філії цього виробника вже кваліфіковано до е-каталогу.