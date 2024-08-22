Економіка

Управління держохорони замовило Лексуси по 3,3 млн – Prozorro
22 Серпня 2024 10:55
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prozorro
Ілюстративне фото / Вікіпедія

13 серпня Управління державної охорони України за результатами тендеру замовило автомобілів на 9,81 млн грн. 

Про це пишуть “Наші гроші” з посиланням на “Прозорро”.

Цьогоріч підрядник поставить три автомобілі спеціалізованого призначення не раніше 2024 року випуску на базі чорного позашляховика Lexus GX 460 по 3,27 млн грн.

Автомобілі мають бензиновий двигун Євро 5 об’ємом 4,6 л. Додатково передбачено металевий захист двигуна, захисну решітку в радіатор, дорожній набір автомобіліста, гумові килимки, зимову гуму і тонування всіх вікон, окрім лобового.

Зі спеціалізованого обладнання в автомобілях будуть сигнальний гучномовний пристрій, знімний світлодіодний маяк під лобовим склом, а також 16 світлодіодних фар.

Як пише видання, у салонах Lexus GX460 без додаткового і спеціалізованого обладнання, згаданого вище, продають у єдиній комплектації Luxury по 3,03 млн грн зі знижкою за авто в наявності та 3,62 млн грн без знижки.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

“ВіДі Еліт” із Софіївської Борщагівки входить у групу “ВіДі Груп” Віталія Джуринського.


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