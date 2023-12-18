Депутати, судді, працівники МВС та ДБР задекларували куплені під час війни елітні авто

Низка держслужбовців, серед яких народні депутати від “Слуги народу”, працівники МВС та ДБР, судді районних та апеляційних адмінсудів, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну придбали елітні автомобілі.

Про це йдеться у розслідуванні “Схем“, які проаналізували е-декларації з Державного реєстру, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

Згідно з деклараціями, серед придбаних авто – нові Lexus, BMW, Audi і Tesla вартістю у декілька мільйонів гривень. Окремі держслужбовці оформлювали кредит, щоб купити останню модель, а іншим – за словами декларантів, допомагали грошима батьки.

Суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков у грудні 2022-го року став власником LEXUS NX 350H 2022 року випуску. Це середньорозмірний кросовер преміумкласу з повним приводом, повний гібрид 4-го покоління. У декларації суддя вказав вартість автівки – 2 млн 185 тисяч гривень.

Суддя пояснив журналістам, що купив авто за власні гроші, що йому “у Харкові потрібна надійна автівка”, і що він “із колегами допомагає ЗСУ”.

Суддя Восьмого апеляційного адмінсуду Тетяна Шинкар у вересні минулого року стала власницею AUDI Q7 2022 року випуску, вартістю 2,7 мільйона гривень.

Суддя пояснила, що замовлення на це авто зробили за рік до купівлі.

“Ми проплатили перший внесок. І в нас, іншими словами, не було вибору”, – сказала Шинкар.

Суддя Турківського райсуду на Львівщині Ростислав Ференц вказав у повідомленні до НАЗК, що у цьому році взяв кредит для купівлі Toyota Corolla 2023 року випуску, вартістю 1 млн 338 тисяч гривень.

У коментарі журналіста суддя зазначив, що оформив кредит для того, щоб дружина купила автівку. На уточнення, чому обрали автівку саме останньої моделі, відповів: “Інших, можна так сказати, не було”.

Купували нові автівки і працівники правоохоронних органів.

У травні 2022-го року допомогу від матері у розмірі 898 тисяч гривень отримав директор Департаменту інформатизації МВС України Олександр Михайлов. Наступного дня після отримання грошей він став власником електрокара TESLA Model Y 2020-го року випуску, вартістю 1,2 мільйона гривень.

Матір працівника МВС коментувати журналістам грошовий подарунок не захотіла. Сам Михайлов, заявив, що “готовий відповідати на питання особисто, а не телефоном”, але коли саме – не зміг сказати, наголосивши, що “зараз не може, працює”.

15 вересня 2022-го керівник відділу ДБР Олександр Говорущак подав до НАЗК декларацію про те, що став власником BMW X5 2018-го року випуску, вартістю 1 млн 350 тисяч гривень.

Коментувати доцільність купівлі такого авта під час війни Говорущак відмовився і порадив наявні зауваження, скеровувати “у відповідні органи”.

Заступник міського голови Ужгорода Вадим Борець наприкінці 2022-го вказав, що став власником BMW X7 XDRIVE 30D 2022 року випуску і зазначив його вартість – 1,5 мільйона гривень. Розмовляти з журналістами чиновник відмовився.

Серед депутатів власниками елітних авто у 2022 році стали представники фракції “Слуга народу”.

Зокрема, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак став власником BMW 530E 2019-го року випуску, вартістю 1,2 мільйона гривень.

Ще один нардеп, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ, Євген Пивоваров став власником Audi A8 2020-го року випуску вартістю 1 ,3 млн гривень.

Обидва депутати відмовилися надати коментарі телефоном. Сергій Бабак згодом надіслав повідомлення, в якому зазначив, що перед купівлею продав інше BMW за 600 тисяч гривень і допомагає військовим, “хоча на цьому і не піариться”.