Депутати проголосували за відставку віцепрем’єрки Стефанішиної

Верховна рада погодила відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем’єр-міністерки, міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, “за” проголосував 241 депутат.

“Звільнення Стефанішиної Ольги з посади Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. “За” — 241. Завтра призначать на цю саму посаду плюс дадуть Мінʼюст”, — написав він у Телеграм.

Напередодні 3 вересня Стефанішина подала в парламент заяву про відставку.

Джерело Суспільного в партії “Слуга народу” повідомило, що Ольгу Стефанішину підвищать — її планують призначити міністеркою юстиції та віцепрем’єркою з євроінтеграції.