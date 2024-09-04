Політика

Депутати проголосували за відставку віцепрем’єрки Стефанішиної
4 Вересня 2024 13:43
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вру
Ольга Стефанішина / Facebook

Верховна рада погодила відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем’єр-міністерки, міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, “за” проголосував 241 депутат.

“Звільнення Стефанішиної Ольги з посади Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. “За” — 241. Завтра призначать на цю саму посаду плюс дадуть Мінʼюст”, — написав він у Телеграм.

Напередодні 3 вересня Стефанішина подала в парламент заяву про відставку.

Джерело Суспільного в партії “Слуга народу” повідомило, що Ольгу Стефанішину підвищать — її планують призначити міністеркою юстиції та віцепрем’єркою з євроінтеграції.


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