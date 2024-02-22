Політика

Депутати Бундестагу знову не підтримали передачу ракет Taurus Україні

22 Лютого 2024 14:39
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німеччина, україна, ракети Taurus
Ракета Taurus / Getty Images

Депутати Бундестагу сьогодні, 22 лютого, більшістю голосів не підтримали пропозицію опозиції надати Україні далекобійні ракети Taurus. Такими стали результати поіменного голосування, на якому наполягали автори законодавчої ініціативи, фракція ХДС/ХСС.

На сайті парламенту ФРН зазначається, що “за” проголосували 182 депутати, “проти” — 480, ще 5 — утрималися, передає Суспільне. 

17 січня парламент Німеччини не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Ініціатором пропозиції також була опозиція. Тоді ініціативу ХДС/ХСС розцінили як спробу завоювати тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у Німеччині.


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